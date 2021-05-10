由於疫情影響，華航(2610)表示，配合中央流行疫情指揮中心「清零專案2.0」的執行，規劃將空勤組員分組，陸續安排進入居家檢疫14天的階段，透過分組調派人力，儘量維持航班營運，並非全面停飛。

華航指出，將全力調派可用人力，相關細節待與指揮中心最後確認，將依人力狀況檢視航班，適當因應及安排可飛的班次。目前客、貨運航班都還在調整中，為保障產業命脈，華航調度航班以貨運航線為優先，短時間內台灣進出口運能縮減，將影響貨物運送時間，部分航班也會取消載客。

(時報資訊)