《航運股》華航分組調派人力維持航班營運 貨運航線優先調度 16:322021/05/10 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於疫情影響，華航(2610)表示，配合中央流行疫情指揮中心「清零專案2.0」的執行，規劃將空勤組員分組，陸續安排進入居家檢疫14天的階段，透過分組調派人力，儘量維持航班營運，並非全面停飛。 華航指出，將全力調派可用人力，相關細節待與指揮中心最後確認，將依人力狀況檢視航班，適當因應及安排可飛的班次。目前客、貨運航班都還在調整中，為保障產業命脈，華航調度航班以貨運航線為優先，短時間內台灣進出口運能縮減，將影響貨物運送時間，部分航班也會取消載客。 (時報資訊) #華航 #航班 #分組 #調派 #人力 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 三星先進製程遭台積狠甩腦後 日媒曝：做錯2件事 - 財經 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 - 財經 金控4月淨利 看逾400億 - 財經要聞 - 工商時報 陽明股價超車萬海 新航運股王登基 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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