印度疫情持續延燒，截至8日，印度單日新增新冠確診病例連續17天超過30萬例。印度疫情造成全球國家防控的重大考驗，大陸疫情防專家分析，原先對全球的疫情預判是較為樂觀的，但現在看來，將來世界的開放可能會是有條件、局域性的開放，而不是全球的。

此前，據《印度快報》報導，印度理工學院科學家設計的模型顯示，印度第二波新冠疫情可能在5月11日至15日期間達到峰值，「活躍」病例達到330萬至350萬，而這個數字在5月底會下降。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前在央視《相對論》，分析了印度疫情走勢和對中國防控的影響。

他表示，其一，當前全球的疫情沒有結束，中國外防輸入的任務仍然非常重。

他又稱，其二，將來疫苗充分接種以後，一些國家可能會進行互通，最終世界上的疫情完全控制住後，疫情的危重性就會逐漸減弱，但是這個時間現在看起來可能要延長。

他說，原先沒有印度疫情的大暴發，對於全球的疫情預判會樂觀一點，但現在看來，將來世界的開放可能會是有條件、局域性的開放，而不是全球的。

針對印度的疫情防控現狀，張文宏表示，一個國家或地區的疫情防控主要看三個方面：公共衛生治理能力、老百姓的配合程度以及科技水準，各國可以給予印度一些幫助，「但是真正防控住還得靠自己」。

中國抗疫權威中國工程院院士鐘南山8日表示，新冠肺炎疫情發生一年多來，中國作為人口大國，總體上經受了疫情的第一階段考驗，但是仍不能忽視，現在全球的疫情形勢還是非常嚴峻，再加上當前中國疫苗的接種率還不高，距離全民免疫還遠遠不夠，所以仍然需要高度重視，謹防疫情輸入的風險。

(旺報 )