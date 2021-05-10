基隆市衛生局統計目前僅1700多人施打AZ疫苗。（陳彩玲攝）

基隆市衛生局統計目前僅1700多人施打AZ疫苗，自費竟比公費多，意願相當低，中央流行疫情指揮中心宣布，10日起開放軍人及65歲以上長者等，第7、8類對象注射疫苗，議員認為，不能再被動等市民前來接種，要求衛生局應進行宣傳、衛教，並考量資源可及性。

基隆市議會舉行第5次定期會，10日上午衛生局業務報告時指出，全市截至7日止，有1708人施打AZ疫苗，其中公費681人、自費1027人，而相關業務持續推動中，分為三階段，包括公費以10大符合規定的對象優先施打，今天開放第8類，對象以軍人及65歲以上長者為主，其中長者總計6萬人3149人。

市議員王醒之表示，基隆施打率相當低，以指揮中心訂立指標來說，必須要有65至70％人口接種疫苗，才能達到群體免疫效果，但目前還有相當大差距，若想要達標，相關單位不能再被動等市民前來接種，應該要主動做宣傳、衛教；市議員秦鉦也提及，現階段有很多民眾對疫苗有疑慮，詢問衛生局是否進行宣導。

對此，衛生局長吳澤誠回應說明，相關科室會定期進行宣導，近日也租場地，邀請防疫醫師，向港務第一線工作人員進行疫苗接種說明會，並找來衛生所人員培訓，讓人員未來能向民眾詳細說明疫苗作用，此外，也會滾動式修正宣導內容，他強調，衛生局不斷以多管齊下方式讓民眾願意接種。

但施打率仍相當低，許多符合資格民眾仍選擇觀望，吳澤誠說，近期疫情升溫，全世界確診數持續上升，他認為，施打疫苗真的很重要，此外，根據專家對於AZ疫苗報告，只有百萬分之1.5左右機率，會讓50歲以下女性引起血栓，但這個機率遠小於不打疫苗風險，呼籲民眾接種。

(中時 )