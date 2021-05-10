台中市太平區頭汴坑溪9日發生2人溺斃意外，陳姓男子與李姓男童身亡；陳男家屬10日到溪邊招魂，第1次擲筊沒有聖筊，陳男姐姐之後哭喊「我們來帶你回家，你不要留在這邊」，才順利得聖筊；此外，男童家屬稱2家人是不期而遇、交情不深，陳男的妻子出示聯絡紀錄反駁，9日上午是男童父親主動打電話邀約，他們才會到溪邊遊玩。

據ETtoday報導，10日在陳男的招魂現場，陳男的哥哥先呼喊弟弟回家了，但第1次擲筊沒有得聖筊，之後是等到姐姐一起哭喊我們來帶你回家，你不要留在這邊」，才順利擲到聖杯，將陳男帶回。此外，陳男的妻子也在現場，面對媒體詢問男童家屬指控「陳男拉住男童的腳」、「2家人不期而遇」說話，她也拿出證據反駁。

陳妻秀出老公溺斃前畫面，顯示事發前溪中只有陳男和李男兩人。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

陳男妻子拿出9日丈夫與男童父親的對話紀錄，內容是男童父親主動用LINE打電話給丈夫，證明是對方先主動邀約對方來溪邊烤肉戲水，後續才發生意外，她強調「現在所有真相全交給司法釐清」；此外，她稍早也提供溺斃當時的第一視角畫面，畫面中只有男童父親與陳男都在水裡，當下並未看見男童遭人拉住。

台中地檢署檢察官今天相驗也表示，二人都是溺水致死，並無解剖必要，至於男童是否遭抓下水？檢察官表示，男童雙腿並無明顯抓痕，後續將再釐清。

(中時新聞網)