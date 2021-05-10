國揚（2505）受惠新案持續完工入帳，今年首季獲利表現亮眼，單季合併每股稅後盈餘為0.89元。董事會決議配發第1季股利案，每股配發現金股利0.5元。

國揚今天公布第1季合併財報，合併營收為18.65億元，營業毛利為4.63億元，營業利益為3.45億元，稅前淨利為3.81億元，本期淨利為3.38億元，歸屬於母公司業主淨利為3.38億元，每股稅後盈餘為0.89元。

南帝第一季稅後淨利26.83億元 單季歷史新高
富旺股東會通過2元股息

(工商 )

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