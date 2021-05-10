國揚新案持續完工入帳 Q1每股稅後盈餘為0.89元、股利0.5元 16:422021/05/10 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國揚（2505）受惠新案持續完工入帳，今年首季獲利表現亮眼，單季合併每股稅後盈餘為0.89元。董事會決議配發第1季股利案，每股配發現金股利0.5元。 國揚今天公布第1季合併財報，合併營收為18.65億元，營業毛利為4.63億元，營業利益為3.45億元，稅前淨利為3.81億元，本期淨利為3.38億元，歸屬於母公司業主淨利為3.38億元，每股稅後盈餘為0.89元。 南帝第一季稅後淨利26.83億元 單季歷史新高 富旺股東會通過2元股息 (工商 ) #國揚 #新案 #每股稅後盈餘 #完工入帳 #股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《營建股》富旺決議配息2元 前4月簽約戶數翻倍 12:342021/05/10 財經 同步站上9字頭 貨櫃三雄股價聽牌百元 09:222021/05/10 財經 冠德前4月營收成長9.28％ 衝高至62.9億元 16:392021/05/10 財經 《其他股》和潤Q1每股賺1.52元 Q2續樂觀 12:172021/05/10 財經 數位轉型帶動 資服業者營運熱 04:102021/05/10 產業．科技 《半導體》低庫存、缺料 廣穎Q1每股盈餘降至0.22元 11:092021/05/10 財經 《半導體》華邦電營收連攀兩峰 Q2獲利看增 15:582021/05/10 財經 《半導體》每股加碼派息到15元 神盾：沒用處分敦泰的1毛錢 15:412021/05/10 財經 《半導體》群聯Q1每股賺8.56元超預期 Q2續樂觀 15:072021/05/10 財經 《營建股》三大事業體發光 欣陸首季稅後盈餘年增逾35％ 09:442021/05/10 財經 《類股》不鏽鋼廠Q1獲利成長 陸取消退稅有利市況 14:162021/05/10 財經 財經熱門新聞 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 新台幣匯率收27.816元、升值9.2分 創24年新高 - 財經 經濟崩潰不遠？ 48年市場老手警告美股迎來8成崩跌 - 財經 開發金控前四月獲利127.23億 每股盈餘0.85元 - 財經 陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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