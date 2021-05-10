去年營建股的營收王冠德建設（2520）今（10）日公布4月營收及前4月營收，受惠新北市新店建案持續完工交屋所貢獻，前4月營收成長9.28％，衝高至62.9億元。

今天冠德公布4月合併營收，單月為13.69億元，比去年同期衰退26.31％。

冠德累計前4月營收比去年同期的57.56億元，再度攀升，年增幅達9.28％。

至於冠德第1季合併財報，日前也公告，單季營收達49.2億元，EPS為1.09元大幅超越去年同期每股稅後盈餘的0.61元。

(工商 )