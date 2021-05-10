六福（2705）受惠景氣復甦、國旅與內需市場升溫，加上連假助攻，4月營收1.24億元、月增38.87％、較去年同期0.36億元跳增近2.46倍。累計前4月合併營收4.54億元，較去年同期3.51億元成長達29.43％。

唯近期北部疫情出現緊張訊息，六福旅遊集團期下各單位嚴格落實各項防疫工作，全面加強殺菌及消毒作業，旗下各餐廳全面執行實聯制，為民眾安全把關，面對大環境變化，集團將以審慎態度，因應市場即時應變，持續穩健經營。

(工商 )