六福4月營收12.5億元 年增2.5倍 16:402021/05/10 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 六福（2705）受惠景氣復甦、國旅與內需市場升溫，加上連假助攻，4月營收1.24億元、月增38.87％、較去年同期0.36億元跳增近2.46倍。累計前4月合併營收4.54億元，較去年同期3.51億元成長達29.43％。 唯近期北部疫情出現緊張訊息，六福旅遊集團期下各單位嚴格落實各項防疫工作，全面加強殺菌及消毒作業，旗下各餐廳全面執行實聯制，為民眾安全把關，面對大環境變化，集團將以審慎態度，因應市場即時應變，持續穩健經營。 冠德前4月營收成長9.28％ 衝高至62.9億元 和大4月營收年增2.3倍 (工商 ) #全台 #南港 #六福 #月營收 #連假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瓦城泰統4月營收4.03億元 年增70.64％ 創同期新高 16:442021/05/10 財經 清明連假好補 六福4月營收年增2.5倍 17:122021/05/10 財經 永捷4月營收增28.17％年成長543.79％ 創去年3月來新高 17:152021/05/10 財經 中鋼4月營收369.06億 年增45.10％再創單月新高 14:512021/05/10 財經 瓦城4月營收衝破4億 飆出同期新高 17:322021/05/10 財經 明躍4月合併營收2.59億元年增113.89％ 16:102021/05/10 財經 《半導體》台積電4月營收月減13.8％ Q2穩中拚高 14:162021/05/10 財經 友達4月營收月減3.6％ 14:502021/05/10 財經 六角4月營收3.49億元、年增66％ 17:342021/05/10 財經 橘子4月營收7.5億 年減8.5％ 16:092021/05/10 財經 《其他股》智慧防災續拓展 中保科4月營收年增4.64％ 16:322021/05/10 財經 財經熱門新聞 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 新台幣匯率收27.816元、升值9.2分 創24年新高 - 財經 經濟崩潰不遠？ 48年市場老手警告美股迎來8成崩跌 - 財經 開發金控前四月獲利127.23億 每股盈餘0.85元 - 財經 陽明4月營收216.98億 年增103％、EPS 2.55元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。