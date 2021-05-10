先前傳出即將要打SBL總冠軍賽的台灣啤酒，即將跳槽全新成立的職籃聯賽，且把二軍留在SBL，如今看來更加有譜了！全新職業籃球聯盟10日發布即將成立新聞稿，目前初估除了台啤以外，九太化身的高雄海神，以及新北中信、台中地區球隊等4隊都將參加，國內很有可能變成兩個職業籃球聯盟分庭抗禮局面，SBL也恐怕即將邊緣化！

以下是職籃新聯盟發布新聞稿內容，「台灣籃球在去年再次掀起一陣熱潮，而在去年疫情影響之下，台灣的籃球聯賽不僅是全世界少數能正常運作的體育聯賽之一，更將台灣整體籃球發展推向大眾矚目的焦點，而超級籃球聯賽SBL在過去18年來為台灣孕育許多頂尖籃球員，奠定了台灣籃球實力，中華民國籃球協會在這方面也功不可沒。

在這樣的時空背景下，在兩岸籃球耕耘20年、在產官學界均有良好的人脈的前NBA台灣總經理管光中先生在多次與籃協及各方團體的意見交流中，希望領頭呼籲國內各界人士，能夠和籃協共同建立一個可以兼容職業籃球和業餘籃球的籃球生態，推動台灣籃球良性發展，為中華隊培育更多優秀選手。在此一生態下，必須尊重國內既有各球隊的發展意願，期望往職業化的球隊，可以轉型加入同意前述理念的職業聯盟，並提供球迷更好的觀賽體驗，而不打算職業化的球隊，籃協也將持續辦理SBL，繼續培育人才。

而一旦新聯盟正式成立，發起人管光中先生也希望能參照國際職籃組織相關規章制度，以最高標準檢視新聯盟的籌組，建立健康、良性、公平的聯盟生態，聯盟辦公室的定位只是服務於所有球團的組織，而非以營利為主要目的公司，所有規章制度都是為了幫助所有球團能夠長期營運，並建立各隊在球場上是競爭對手，在場外又必須互相合作的聯盟文化，聯盟則主導各種均衡球團資源的制度設計，如聯盟獲利回饋給球團的機制、各球隊的選秀和球員保留制度等，盡可能保持各球團的戰力均衡、且能實現盈利長期經營，完成真正職業化的在地籃球聯盟。

除了提供一個讓更多的本土球員發揮的舞台、聯盟本身更將致力促進縣市政府、籃協、企業、球團間良性互動，並投入基層籃球的長期培育發展，也將全力支持中華隊的國際賽事，確保籃球運動永續發展。終極目標就是要建立一個讓更多熱愛籃球、有志投入籃球發展的各界人士共同參與、球迷能夠獲得極致觀賽體驗的籃球平台。全球眾多職業運動都曾經歷過多聯盟的競爭，但也是希望透過建立良性競爭，才能建立健康的職業運動，最終獲益的仍將是球迷、球員、以及熱愛籃球的企業。

日前聯盟籌備小組也已前往拜會籃協討論未來雙方具體合作模式，就申請新聯盟獲得FIBA認可的流程等事宜進行溝通，籃協方面也表示應如何從建立全國籃球制度及體系的角度下提供建議，希望在此氛圍下協助新聯盟的組建。

在管光中先生的呼籲及四處奔走下，目前已有至少四家國內知名企業團體表達參加新聯盟意向，各企業也承諾一旦新聯盟成立，在全台各地共同長期投入球團經營，讓台灣的籃球精神與文化遍布台灣，深入耕耘在地市場，並將在政府資源、場地支持、球員福利、行銷等各相關層面提出至少五年的經營計畫。除了現有四家企業之外，也歡迎更多企業共襄盛舉。」

(中時 )