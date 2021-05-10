F-16與F-35戰機

F-35A機隊如今已超越了F-15和A-10，成為繼F-16戰機之後，美國空軍第二大的機隊。

據《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，如今美國空軍有283架F-35A、281架A-10，234架F-15C/D和218架F-15E。美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）7日告訴眾院撥款委員會（House Appropriations Committee）國防小組委員會，F-35已達到數量的新里程碑。

美國空軍打算採購1,763架F-35，而在美國大陸和阿拉斯加的基地內，這款戰機正不斷增加。布朗說，美國空軍仍在研究戰術飛機需求，以決定5代戰機和傳統戰機的適當搭配。他指出，空軍的用意是要檢視目前的7款戰機機隊組合，在迎向未來的同時，了解在甚麼組合下，最能發揮任務能力。布朗強調，美國空軍得要有能進行高低搭配的戰機。

F-16與F-35戰機

其中F-35就是所謂的「高端」戰機，布朗說，在面對未來的威脅時，應該要研究一連串選擇，好挑出適當的組合。不過，他指出，答案不會只有1個，而是有一串，美國空軍在正視威脅時，要確保做了徹底分析。

最近F-35受到國會議員的密切檢視，眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）3月怒斥這款昂貴的戰機，並痛批它是無底洞，他甚至建議五角大廈領導階層，考慮乾脆砍了整個專案。儘管如此，多年來美國國會撥款採購的F-35，要比五角大廈要求的還多。

(中時新聞網)