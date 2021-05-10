大陸影星章子怡與歌手汪峰是著名的模範夫妻檔，兩人在2015年結婚，育有一對子女，同時，章子怡相當疼愛汪峰與前妻生的女兒15歲「小蘋果」，她對繼女視如己出，而章子怡今（10日）曬夫妻合照慶祝結婚6周年，15歲小蘋果一舉動，更是讓真實親子情全曝光。

42歲章子怡稍早在微博曬出與汪峰的夫妻合照慶祝結婚6周年，照片中，小倆口現身沙灘，章子怡戴著帽子和墨鏡，依偎在汪峰的身後，小倆口露出開心笑容、互動甜蜜爆表，而照中還有一點很難讓人不注意，那就是章子怡手上戴著一顆閃亮亮的大鑽戒，相當貴氣。

章子怡與汪峰在2015年結婚，婚後陸續生下一對子女。（圖／本報系資料照片）

章子怡一曬恩愛就閃瞎眾人，同時，還有網友留言問照片是由誰拍的，還釣出章子怡回應：「熙熙寶貝拍的」，原來這張閃照的攝影師就是15歲女兒小蘋果，她拍下父母甜蜜又自然的互動瞬間，不難看出一家人之間的好感情，網友也紛紛祝福：「結婚紀念日快樂，一家人和和美美，永遠幸福」、「一家五口要永遠幸福」、「祝你們幸福久久」。

其實章子怡和繼女的互動一直都是外界焦點，章子怡一直以來都把小蘋果視如己出，陸網日前還捕獲，野生章子怡和小蘋果現身成都的旅遊景點逛街，章子怡親密地勾著女兒的手臂，母女邊逛街邊聊天，互動相當融洽，42歲章子怡保養有術，讓她和15歲的小蘋果看起來就像閨蜜，母女的好感情更是羨煞眾人。

(中時新聞網)