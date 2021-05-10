彭佳慧日前拍攝新歌〈說實話〉MV。（索尼音樂提供）

彭佳慧（中）新歌MV由江宜蓉及吳岳擎擔綱主角。（索尼音樂提供）

彭佳慧新歌〈說實話〉MV劇情呼應〈大齡女子〉MV，融入婚禮元素，她笑說：「拍攝時，一直覺得今天很像在拍〈大齡女子〉的前傳，每個人對〈說實話〉畫面和歌詞的詮釋都不一樣，希望這首歌可以帶給你們不一樣的感受。」彭佳慧回憶當初看到〈說實話〉歌詞時就大哭一場，正式錄音前，更已哭了非常多次，本以為可以掌控好情緒才進錄音室，卻還是在錄製第二段時，忍不住，「這首歌真的很觸動我，如果我的人生沒有經歷起伏，應該無法詮釋到位，我覺得我用唱的，會比說的更清楚」，坦承壓力極大，「因為一首好歌交到你的手上，不能唱砸的」。

〈說實話〉MV請來實力派演員江宜蓉及吳岳擎擔綱演出，兩人在劇中飾演婚紗公司同事，工作忙錄的兩人深夜相約喝酒紓壓，女生抱怨著不適合當婚顧，因為眼看三十在即卻嫁不掉，男生隨口接了一句「那時候我娶妳呀」，沒想到在女生三十歲生日之際，男生突然宣布與新來的女同事在一起，還閃電結婚，把約定放在心裡的女生強打起精神，以好友之姿參與婚禮，但最仍受不了而崩潰痛哭。

拍攝時，女主角江宜蓉面對哭戲一度哭不出來，請工作人員播放〈說實話〉給她聽，眼淚馬上掉下來，直說：「證明這首歌真的太虐心了。」吳岳擎表示自己身旁也有朋友出現類似MV的遺憾情節，彭佳慧一聽忍不住逗他問：「現實中的你也這樣過嗎？」吳岳擎趕緊解釋說：「我…不會！這個行為實在有點太…渣了。」

(中時 )