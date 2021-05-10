國際護師節，中醫大新竹附設醫院院長陳自諒表揚院內21位優良護理師，表示今年對優良護理師特別加入「病人辨識正確率」、「洗手法」、「去顫器操作流程」和「輸血技術操作流程」指標做為評選標準，希望加強護理師的技能，提升醫療和照護病患的品質。

今年中醫大新竹附醫有4位護理師榮獲新竹縣優良護理師，分別是加護病房護理長宋雅菁、內科病房小組長黃婕榕，加護病房護理師陳與蕙及陳品潔。

「雖然忙，但是很happy！」宋雅菁說，隨時觀察病患，抽絲剝繭，協助找出病因，在加護病房看盡生老病死，病患出院或是收到病患的一句感謝，都非常有成就感。

她提到，曾經有一位30歲的女性病患，腸胃出血住進加護病房，但某天非常躁動，而且臉色反白，她立即通報醫師，結果發現是腹部大量出血，立刻進行搶救。

陳與蕙也提到有位60歲男性病患，因為氣喘突然倒下住進加護病房，出動葉克膜緊急搶救，經過團隊細心照顧，病患三個禮拜平安出院，病患和家屬還特別製作點心感謝，讓她覺得一切付出都是值得。

黃婕榕負責慢性病照顧，面對長期臥床的病患，必須要用更多的同理心，愛心以及耐心細心，尤其在新冠肺炎疫情期間，更身負重任率領同仁照顧病患，心理和身體壓力非常大。

有位被熱水嚴重湯傷的2歲小孩，被送到手術室要進行清創，陳品潔發揮母愛精神，像對待自己3歲小孩，不斷安撫，小朋友從原本疼痛緊張哭鬧，最後平安完成手術。

(中時 )