內政部長徐國勇今日出席桃園中路三號社會住宅上梁典禮並表示，政府規劃在桃園要蓋1.2萬戶社宅，其中超過3分之2、約8千餘戶，是由桃園市府興辦，非常感謝市長鄭文燦大力蓋社宅，內政部除補助桃園62億元外，也將由國家住都中心蓋4千戶，中路三號社宅也將於明年3月完工。

徐國勇指出，中路三號社會住宅可提供住宅417戶、辦公室12戶及店鋪8戶，目前已取得國家卓越建設獎設計規劃類金質獎，明年完工後，預計取得黃金級綠建築標章、合格級智慧建築標章、無障礙住宅及耐震設計標章，並規劃設置太陽光電，是一個兼具生態環保、智慧便利及安全健康的居住空間。

徐國勇說，中路三號社宅也運用建築設計元素，規劃社區共同交流空間及屋頂花園，並留設公共設施空間及共享辦公室，提供住戶及青年創業使用，提高空間效益。

徐國勇表示，為彌補地方推動量能有限，內政部於兩年多前成立國家住都中心，並由營建署全面盤點適合興建社宅的土地，在桃園選了12處社宅基地、共約11公頃，將可興建約4千戶，後續交由國家住都中心負責興建，加上桃園市政府興建的8千餘戶，將超過桃園目標數1.2萬戶。

內政部也補充，興建社宅第一階段全台4萬戶目標，在2020年底已達標，中央會持續與地方攜手合作，完成第二階段8萬戶的目標，讓社會住宅不僅是數量或比例的增加，更能帶動整體住宅品質的提升。

(中時 )