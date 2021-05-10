【旅遊經 洪書瑱報導】

春天是植物、昆蟲等萬物甦醒的季節，而夏日百花也正招蜂引蝶，因此5、6月期間則是蝴蝶大發生的時期，也是賞蝶最佳時期，翩翩起舞的蝴蝶因身著不同彩裝，不管在什麼時期，總是吸引著男女老少的喜愛，尤其在文學上，人們總是賦予了浪漫、愛戀的意象。而臺灣被譽為蝴蝶王國，多達400多種的蝴蝶被記載。每年澤蘭、野當歸、南國薊等蜜源植物盛開時期，吸引大批的斑蝶、鳳蝶、小灰蝶等蝴蝶聚集，形成蝴蝶群飛的景觀！

陽明山國家公園管理處特別在5、6月辦理4梯次「四季訪陽明系列—草山蝶舞」活動，有興趣的民眾，不妨至陽明山近距離觀蝶、賞蝶趣。相關活動已開放報名，採限額，報名費新臺幣400元整，額滿為止。

在解說員帶領下近距離觀蝶賞蝶

每每在草山蝶舞的季節中，總是吸引眾多遊客上山欣賞美麗蝴蝶仙子優雅的舞姿，陽管處邀請您一起共同編織人與蝴蝶在陽明山夏天的絢爛記憶。今（2021）年活動的路線規劃了夢幻湖與大屯山二條路線，這2條步道旁擁有眾多的蜜源植物，吸引成群的蝴蝶在步道飛舞，民眾可以把握時機好好欣賞、觀察不同的蝴蝶美麗的飛舞之姿！

陽明山群蝶飛舞 草山賞蝶趣！(圖/陽管處)

親近自然除了可以增加身體免疫力，還能藉機了解生態，能透過陽明山國家公園解說員的解說，增加知識，身心靈皆得到滿足。相關「四季訪陽明」系列活動，可至陽管處官網查詢。

(中時新聞網)