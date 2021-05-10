受新冠肺炎疫情威脅，酒精濕紙巾也成為防疫必備品，消基會今（10）日公布抽檢結果，市售17款中僅5件乙醇（酒精）含量達70％。消基會秘書長徐則鈺指出，酒精含量要70%到78%，才具有99%殺菌功效。

消基會接獲民眾對酒精濕紙巾防疫效果存疑，於去年10月於大賣場、生活用品店、連鎖藥妝店及電商平台隨機購買17件樣品進行檢測，結果發現僅有5款酒精濕紙巾有足夠乙醇可達殺菌效果，分別為「立得清酒精擦濕巾10片*3組」、「優生酒精濕巾」、「W博拭酒精濕紙巾」、「奈森克林75％酒精濕巾單片包-60片」及「奈森克林水滴將酒精擦抗菌濕巾」。

另有3件樣品酒精含量介於60〜69％，為「最划算酒精濕巾」、「PLΛS酒精擦拭巾」及「韓國PUREDRM 62％酒精清潔濕紙巾-20抽」，而剩餘9件則皆不及50％。

消基會抽檢17款市售酒精濕紙巾，僅5款達殺菌功效。（圖／消基會提供）

消基會也發現，2款濕紙巾添加抗菌劑、抑菌劑，為「奈森克林酒精抗菌濕巾」檢出苯甲酸苄酯（benzyl benzoate）含量超過1％，以及「優你可酒精濕紙巾20抽」則檢出香芹酚（carvacrol）。不過這類抗菌物質目前國內尚未有法令規範，其添加的安全量、有效含量還有待主管機關積極研議制定管理辦法。

消基會指出，本次調查17件含酒精濕巾產品，均無衛福部任何登錄紀錄，不屬於藥用，亦不屬於化粧品，標示調查為依據《商品標示法》進行，樣品中16件是完全符合規定，1件則未標示注意事項。

(中時新聞網)