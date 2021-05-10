是元介感情現況備受關注。（陳俊吉攝）

鄭人碩自豪平常有訓練，被主持人黃子佼拱要丁寧坐他身上做13個伏地挺身。（陳俊吉攝）

靈異懸疑驚悚國片《靈語》10日舉辦上映記者會，導演蘇皇銘率領演員是元介、吳可熙、鄭人碩、楊丞琳、禾浩辰、石知田、丁寧等演員首度集結亮相。是元介和李千那的感情現況令人霧裡看花，備受關注，去年10月，是元介和李千那被拍到甜蜜約會，雙方始終保持低調，今年四月初，李千那出席公益活動，默認與是元介戀情，沒想到過了一週，男方卻公開表示「兩個人的單純美好已不見了，彼此都有不平衡跟陰影，只是還沒講開，都還沒說出分手」，並說兩人處於「冷靜期」，讓女方十分錯愕。而過了六天，是元介又被媒體直擊溫馨接送女方，還抱著一桶炸雞進入女方住處約會。

對此，是元介10日在新片記者會上滿面春風笑著連聲說：「謝謝大家關心，我們講電影。」現階段感情和工作並行嗎？他不避諱大方說：「好好過生活，肚子餓了就吃炸雞！」默認和李千那沒分手，感情ING。而他才說正在進行168飲食法，還可以吃炸雞？是元介說：「有運動就不怕，有正常的作息就可以吃。」被問笑容滿面是否心情很好？他答：「電影記者會，心情當然好！」其他演員紛紛跳出來擋駕，要跟是元介約吃炸雞和健身，是元介說：「健身不是這麼好約，約喝酒啦！」

片中是元介、禾浩辰化身花美男刑警搭檔，戲裡偵辦離奇案件戲外好感情，卻被丁寧爆料私下常常搞笑上演大尺度親密戲。是元介表示，刑警隊的角色比較嚴肅，戲裡常常靠眼神跟禾浩辰交流溝通，「我們自己沒發現，拍著拍著其他人覺得我們的眼神怪怪的，很曖昧」，是元介笑說，禾浩辰有健身，「有一種很想讓人想摸的感覺，摸一下大腿，摸一下肌肉 」，禾浩辰則說：「就像高中臭男生那樣！」

而楊丞琳被主持人黃子佼爆料在片中戲分不多，她說：「作為演員，我在乎的是角色本質和重量，而不是戲份多寡，也相信在演員預算不會很多，大家都秉持想要演好戲來拍，我從來不在乎酬勞多少，在戲上面是重質量不重戲份。」

楊丞琳被問到先前有網友酸她有工作才順便去大陸找老公李榮浩，她無奈說：「我那邊也有家啊，大家以為我回去是為了工作，那段時間本來就規劃要探親，工作剛好是那時間加進來。他們說我怎麼這麼冷血，干他們屁事的批評，我私人感情和工作都希望能夠盡量兩全其美，我家裡也有媽媽，狗的年紀也滿大的需要照顧。」

楊丞琳透露在《靈語》中，20場戲就有18場都在哭，也讚跟鄭人碩演對手戲很過癮，電影殺青酒之後，還帶大家去鄭元暢開的酒吧續攤，楊丞琳表示鄭元暢的調酒混酒很厲害，「只有我和碩哥撐到最後一刻」，是元介因此醉了三天：「當天我要去上廁所，怎麼走都走不到，中間摔倒再摔倒，最後終於走到。」吳可熙則是醉到一直走不到門口，禾浩辰透露自己喝到吐，石知田直接斷片，事後看影片才知道當天續攤發生什麼事。《靈語》5月12日全台上映。

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(中時 )