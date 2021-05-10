趙少康、尹乃菁今（10）日在YahooTV《鄉民來衝康》引述《新新聞》的報導，根據最新民調指出，828四大公投民進黨全盤皆輸。前立委郭正亮爆料，這次的民調是「本黨內部參考民調」！

原本預期，包括藻礁、萊豬、公投綁大選等三項民調，民進黨一定會輸，核四則呈現拉鋸戰。但是根據《新新聞》引述民進黨內部調查，30歲以下年輕人贊成核四的比例比較多。

趙少康認為，這對民進黨是晴天霹靂，因為向來認為年輕人支持民進黨，搞不好民進黨也不修憲把投票權降到18歲了！

趙少康解讀，年輕人現在認為，地球暖化以及二氧化碳排放問題，比核能問題更嚴重。他說自己常被年輕人罵，「你們把地球破壞了，我們將來怎麼辦？」年輕人真的很重視這個問題，非常重視環保！

尹乃菁認為，德國綠黨的候選人非常有可能是下一任總理，這改變非常大。且當初美麗島電子報民調，贊成核四比例竟然在提高，這對民進黨是警訊。

前民進黨立委郭正亮認為，這種趨勢可能是因為最近的「地球高峰會」凸顯減碳議題，「減碳」議題大於「非核」，「非核」是管理的問題，是「萬一」的問題；而「減碳」是呼吸、「每天」的問題；況且，福島離現在越來越遠了。他也爆料，這次的民調是「本黨內部參考民調」！

尹乃菁質疑，假設828四大公投民進黨全部敗北，蘇貞昌是否會下台？趙少康則批評，什麼三接站外推？早不推晚不推，現在推什麼東西？況且現在都在趕工，等到公投後，搞不好藻礁都被破壞殆盡，非常可惡。

(中時新聞網)