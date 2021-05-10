看準金融產業薪資待遇、國營事業穩定發展，每年吸引成千上萬考生競相報考，希望捧上「金飯碗」、「鐵飯碗」。網友jou60802以過來人角色分享考取經驗，還親曝「挖了坑給面試官問」高招。

為國立大學金融相關研究所應屆畢業的jou60802，報考台企MA、輸銀，兩家皆有筆試、面試。jou60802列出台企筆試英文選擇、非選各半，另有中翻英、英翻中，寫好寫滿就拿下基本分。至於國際金融則合併經濟學、財務管理及國際貿易學。國際貿易學名詞解釋要掌握；財管重點放在國際金融、匯率升貶值；經濟學須把貨銀IS-LM搞懂。

輸銀部分，熟記國際貿易與實務名詞解釋；國際經濟與會計財報分析是貨銀跟會計學概要各半，貨銀針對IS-LM、AD-AS作圖和敘述邏輯，會計分數切記須穩拿；銀行業務以往出授信、票據法、銀行法內容，但他應考那年出了很多國貿考題及匯率計算，所以不要被嚇到。

接下來，他點出面試「挖坑」要從自傳開始，jou60802說，台企面試問題包括自介、離職原因、在職學到的東西、實習經歷等。所謂「挖坑」就是，面試官多根據自傳內容提問，建議求職自傳應朝該銀行特點去著墨，試著讓面試官的提問往你擅長的方面發展。當然，「挖坑」隨機性很大也需要巧勁，不見得適用各家。像輸銀口試英文跟專業題佔了2/3時間，有對中國金融市場看法、疫情對全球經濟影響等。用英文回答難免稍有停頓，jou60802也安慰考生「穩住語氣保持微笑」就好。

除了上述眉角，另名網友亦分享報考中鋼機械員級經過。由於網友高中、大學皆機械本科，他建議參考書可從高職課本讀起、多做考古題。他指一撇步，「專業科目筆試大致上就是背，計算題、需要空間思考的製圖題，真的學不來就放掉。」

面試時除自介、能否接受輪班、現場環境差如何調適等與工作相關外，比較特別的是問到家人有無喝酒（有），如何勸導他們？有沒有闖過紅燈？有沒有抽煙？（沒有）同事都抽煙你怎麼想？最後，他主動反提問「員級有沒有機會外派？」、「外派需要哪些條件或語文能力？」、「若有幸錄取，在報到之前該做何準備？」等，展現對工作強烈企圖心。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，無論是金飯碗或鐵飯碗，這些行之有年的考試通常都「有跡可循」，考生除熟讀熟記，也要勤練習考古題。從「面試經驗暨工作甘苦談」參考前輩們的筆試、面試經驗，藉助網站巨集力，眼觀四方、耳聽八方，強攻金榜題名。

(中時新聞網)