高雄市副市長林欽榮10日上午到岡山區五甲尾滯洪池（圖）視察工程進度。（林瑞益攝）

岡山土庫流域低窪地區常有淹水情形，高雄市政府水利局持續向中央爭取經費改善，副市長林欽榮10日率水利局團隊到五甲尾滯洪池視察工程進度。林欽榮要求五甲尾滯洪池要在今年10月底前完工；廠商允諾如期落實。

林欽榮、高雄市議會副議長陸淑美，以及民進黨立法委員邱志偉團隊、當地里長等視察五甲尾滯洪池工程，聽取水利局簡報。

目前工程進度已達67％，林欽榮指示工程務必加緊趕工，並在今年10月底前完工，施工期間要注意人員安全，汛期間發揮40萬噸滯洪功能，搭配五甲尾聯通箱涵做聯合操作，降低五甲尾排水洪峰水位。

另外，後續潭底排水及土庫水防道路等工程要趕在2022年底完工，預期完工後能減緩岡山區嘉興里、潭底地區的淹水情形。

水利局表示，興建五甲尾滯洪池，滯洪池面積約12.5公頃，滯洪量60萬噸，並陸續爭取總經費9.7億元辦理土庫流域及五甲尾排水等改善，高市府自籌2.5億元，也感謝水利署補助7.2億元。

此外，由於民眾已經視滯洪池為休閒的一環，陸淑美建議，除汛期間提供滯洪功能外，平時可提供民眾休憩場所，增設涼亭及加強綠美化，盼規畫停車場與洗手間。林欽榮指示水利局研議辦理，並利用光電板生產純淨無汙染的電力，打造成岡山地區多元目標使用空間。

立委邱志偉服務處主任陳慶鴻表示，以往只要下大雨，五甲尾一帶都擺脫不了淹水的惡夢，此滯洪池可以為大雨來時提供暫時滯留洪水的空間，令附近區域可以大幅改善易淹水的問題，民眾不需一下大雨就擔心害怕。

(中時 )