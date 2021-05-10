根據1111人力銀行調查顯示，今年應屆畢業的新鮮人求職態度積極，有7成3的應屆畢業生，會在畢業前搶先卡位職缺。但受限疫情，不少學校在年初即宣布延後實體校徵，1111人力銀行發言人何啟聖表示，為了將疫情對就業的衝擊減到最低，1111特別設置「2021知名大學聯合校徵」，彙整知名大學校徵活動的徵才業者，目前有近3,000家知名企業、釋出近20萬個工作機會，積極招手社會新鮮人。

國際自行車知名品牌代工生產製造的「銳展技研」，以先進的技術、尖端優質的產品深獲各界肯定。近年環保風盛行，加上2020年疫情來襲，帶動單車市場行情看漲。因應業務量的人力需求，擴大招募新血，「不限科系、經驗不限」，在這不景氣的時代，還「每年為員工加薪」，是實至名歸的幸福企業！

雖然為中小企業，但銳展技研福利一應俱全、應有盡有，包括全勤獎金、三節獎金、逾千元的生日禮金、績效獎金、伙食津貼等。年資滿1年，年終領5~6萬不是問題。另外，公司每年為員工調薪，幅度至少千元起跳。

另外，根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人1年喝掉28.5億杯咖啡，市場規模超過700億元，顯見黑金商機潛力無限。近年來，各地咖啡廳林立，進入咖啡產業工作，也成為文藝青年的夢幻職業之一。具有80多年歷史的職人咖啡品牌「UCC」現正開缺徵才，提供1年2次分紅與調薪制度、通勤費補助、海外出差研修機會等福利。

除平日的訓練外，每年表現傑出的員工更可獲得海外研修機會，亦不定期前往公司位於牙買加、夏威夷的農園進行探訪。另外，凡是任何台灣大型咖啡比賽，公司都會先舉行社內競賽，推派獲勝同仁參賽，全部費用皆由公司負擔。

目前UCC集團旗下2大品牌「UCC CAFÉ MERCADO」、「上島珈琲店」皆有職缺開放，招募儲備幹部、早晚班兼職人員等，歡迎具備服務熱忱者前往投遞履歷。

(中時新聞網)