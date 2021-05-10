連鎖餐飲集團豆府（2752）4月營收1.73億元，年增120.77％、累計1月到四月營收6.84億元，年增48.81％，營收續創同期新高。

豆府表示4月份適逢清明、兒童節連續四天假期，加上四月中旬起多家百貨展開母親節暖身促銷，買氣暢旺，消費者外出聚餐頻率均較3月提升許多。豆府於3月高雄義享百貨的「北村豆腐家」以及台中新光三越中港店「飛機河粉」新展店亦交出亮眼成績單，為營收帶來成長動能，讓4月份營收續創同期新高。

五月份進入母親節感恩月，多數消費者會選擇舉辦家庭聚餐為母親慶祝，豆府力拼母親節商機，趁勢推出「媽咪女王月」活動，讓母親節活動檔期為集團業績推升一波。本月集團「銅盤」做出全台創舉，開出全台第一間「銅盤烤肉、炸雞、火鍋」只要329元起全新型態品牌，以高CP值、自助吧吃到飽和多樣化的複合用餐主題，力攻國人最愛的吃到飽市場。五月豆府也將依年度展店規劃，新增「北村豆腐家」及「韓姜熙的小廚房」各一間門市，相信在活動及新店助攻下，業績能持續暢旺。

(工商 )