中光電（5371）公佈4月份自結合併營收約37.54億元，受到缺料影響，較前一個月減少3％，年成長13％。累計前四個月合併營收為137.77億元，較去年同期成長18％。

由於三月季底基期較高，且物料交期延遲嚴重，導致影像產品4月份出貨4.4萬台，合併營收約7.45億元，分別較3月份大幅減少53%及49%。預期5月份因4月出貨遞延效應，整體出貨量將大幅成長6成。

由於TV、Monitor機種出貨全面成長，節能產品4月份合併營收約19.24億元，較3月份成長6%，並較去年同期成長4%。4月份大尺寸TV及PID營收約為4.5億元，月成長16%。

Monitor產品營收則約3.93億元，月增9%。NB機種營收約9.37億元，月增2%。Tablet機種營收則約0.62億元，月增30%。4月份節能產品整體出貨量約459.5萬片，較3月份略增0.4%，並較去年同期大幅成長21%。展望5月份，節能產品雖仍受到面板零組件缺料之影響，但由於TV機種需求持續成長，整體出貨量仍可望與4月份持平。

(工商 )