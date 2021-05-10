萬海（2615）10日下午公布4月營收149.39億元，比3月的128.59億元多20.8億，月增16.18％，年增178.90％，代表會多賺約15億元，關鍵在於公司今年大開新航線，在4月底前開出5條新航線，包括美西兩條，讓美西線運力倍增，是搶疫情財最成功的公司之一。

萬海今年1月開上海－台灣－胡志明CV7航線，3月開始亞洲／美西 的AA1/AA2/AA3/AA4，共4條航線，4月30日開香港-越南-西印航線CI 8航線，5月2日將台灣-泰國/越南航線TVT2航線。

其中，美西線萬海去年原是租用同業艙位營運，去年6月下旬開始租船提供每周兩航次運務 ，今年3月中旬擴充為4條定期航線。

萬海5月中起，增闢亞洲／南美西航線（AS1）航線，成為該公司今年新開的第六條 新航線，將配置10艘實裝約2,200箱（20呎櫃）船舶擔任定期巡航服務，一個來回共計70天。該航線目前市場每箱運價在七千美元出頭， 運費估計是成本價的1.3倍以上。

萬海今年共有10條新船與10條二手船交船，截至目前為止已交付9艘，今年年底前尚有11艘待加入營運，後續業績爆發力非常高。

(工商 )