大陸女星江疏影擁有絕佳氣質和精緻五官，是著名美女代表，加上江疏影去年以電視劇《三十而已》的「王漫妮」一角爆紅，再攀演藝事業高峰，而人氣很夯的江疏影，也成為廣告和時尚界的寵兒，她近日就辣穿上下齊露的超貼身短裙登上直播活動，也讓江疏影火辣的身材曲線全都露。

34歲江疏影昨（9日）身穿白色細肩帶連身短裙登上直播活動，小洋裝不只低胸又超短，江疏影火辣上下齊露，而胸口和腰間還有挖洞設計，讓江疏影白嫩美肌若隱若現，同時，江疏影前凸後翹的S身材曲線全都露，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

江疏影前凸後翹的身材曲線超養眼。（圖／取材自江疏影工作室微博）

江疏影一系列的性感照獲得網一片狂讚：「美炸了啊！」、「又白又美」、「美成這樣你跟我說降溫？」、「我要流鼻血了，啊啊啊！」、「太性感了」。

其實江疏影不吝嗇展現好身材，江疏影的美胸和一雙長腿已成為招牌，而江疏影日前則以一襲藕粉色抹胸禮服出席美妝品牌活動，禮服的低胸設計讓她白嫩美肌全都露，江疏影幾張扭動身體的照片，就讓她凹凸有致的鎖骨完美展現，江疏影舉手投足性感，肌膚零細紋，甚至白到發光。

江疏影身穿抹胸禮服，大秀性感鎖骨。（圖／取材自江疏影微博）

江疏影還得意發文：「我的鎖骨在跳舞」，引來工作室留言：「好煩哦！又瘦了！」還釣出江疏影回應：「變瘦真的是一件毫不費力的事兒呢」，江疏影事後也被粉絲PO出真實鏡頭的無P照，江疏影女神氣勢超強，而她白皙美肌更是白到發光，相當不科學。

(中時新聞網)