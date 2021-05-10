1111人力銀行近年在產學合作上布局，集結業界的資源，盼能攜手學界楷模共同合作成長，也愈來愈多大學辦理各式競賽、展演活動，透過多元活動屬性，深化學子與產業界的結合。近期，以培育媒體人才著稱的世新大學，就舉辦第2屆全國校園主播競賽，其中不乏來自台大、政大等名校的學生報名參賽；而與三立電視合作培育影視人才的醒吾科大，由校內師生自行策畫舞台劇表演，並邀請資深演員陶傳正與知名聲樂家范宇文擔綱主演，前總統馬英九與夫人周美青受邀觀賞後更是讚譽有佳。

由世新大學主持播報社，和新聞傳播學院主辦的第2屆全國性主播大賽《我世新主播》決賽，5月初圓滿落幕，由世新大學包辦1、3名，第2名則由台大法律系學生奪得。本次大賽共有全國13所大學的85名選手參加，晉級20強決賽的選手除了世新之外，不乏來自台大、政大、輔大、陽明交通大學的菁英，競爭著實激烈，本次決賽也透過TVBS全程網路直播，吸引許多觀眾線上觀看賽事實況。

經過突發新聞、現場連線和氣象播報等3個項目的輪番比拼，世新大學新聞學系四年級的黃凱靖一舉拔得頭籌，成功把冠軍獎盃留在了負責主辦的世新大學。黃凱靖表示可以拿獎非常開心，算是完成了在畢業前對自己的期許。而第3名則是由同為新聞學系的1年級新鮮人陳畇蓁獲得，比賽過程中，她甜美自然的風格獲得了評審的一致好評。而國立台灣大學法律系的蔡孟軒，在第1輪比賽中，抽到考題為體育新聞內容，播報時節奏感尤其亮眼，並以自然流暢的風格奪得第2名。

擔任本屆評審的陳雅琳、錢麗如、藍于洺、莊雨潔和張炤和等5人，均為各電視台的現任當家主播，其中，甫接任華視新聞台台長的陳雅琳，是世新大學畢業的傳播博士，她在講評時提到，「對於新聞內容掌握新聞要點非常重要」，選手們在這方面的表現可圈可點。另TVBS主播錢麗如也勉勵學弟學妹們「氣象播報時的肢體語言也相當重要」，透過評審的建議鼓勵選手除須多加練習外，更須增加對於新聞的理解力與詮釋力。

前總統馬英九及夫人周美青(圖中)，日前獲邀至醒吾科大觀賞由校內自行策畫、編導的舞台劇《琴瑟和鳴不同調》。（圖/醒吾科大提供）

醒吾科大近期由校內自行策畫、編導的舞台劇《琴瑟和鳴不同調》，日前首度公演，前總統馬英九及夫人周美青也是座上賓。本劇邀請資深演員陶傳正與知名聲樂家范宇文擔綱，詮釋結縭50年的老夫老妻，以詼諧逗趣的風格呈現兩人日常生活的點滴。

演員陶傳正是歷練過電視劇、電影、舞台劇演員及電視節目主持人，戲劇影藝作品更是獲獎無數，戲中最常扮演董事長或總裁，這回與聲樂家范宇文老師同台飆戲，劇情情感交織；而范宇文則是兩岸知名聲樂家，曾擔綱演出《杜蘭朵公主》與《卡門》等歌劇，被國際媒體評為「生來就屬於舞台歌唱家」。

《琴瑟和鳴不同調》的首演於醒吾科大《摘星閣》實驗劇場演出，該實驗劇場比照專業劇場打造，軟硬體設備齊全。《摘星閣》實驗劇場去年正式啟用，揭幕典禮上更請來果陀劇場等九大知名劇團，及陶冶文教基金會共同揭幕。校方表示，將持續接軌文化及社會流行趨勢，落實跨領域實作場域建置、及專業人才之培育。

(中時新聞網)