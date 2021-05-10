霧峰分局內新派出所員警，9日攔查一輛違規機車時，坐在後座的乘客，神情緊張，謊報一組身份證號後，拔腿就跑。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局內新派出所員警，9日攔查一名徐姓男子，徐男拔腿就跑，一名民眾騎著機車追上徐男，並將他碰倒。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

徐男被碰倒，再起身後，被員警一把抓住。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局內新派出所員警，9日攔查一名徐姓男子，徐男拔腿就跑，經民眾幫助，員警將他上銬逮捕。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市警局霧峰分局內新派出所員警，9日在中興路二段攔查一輛機車時，徐姓乘客突然拔腿狂奔，員警見有異，立即追捕，並在見義勇為的路人幫忙下，制伏徐男，原來徐男為桃園地院發布之通緝犯，還自曝身上攜有毒品，訊後依通緝、毒品等案移送法辦。

霧峰警方9日於內心派出所前，攔查一部違規的普通重機車，盤查駕駛時，後座的乘客即神色不安，似乎十分緊張，員警查完駕駛後，轉身盤查乘客徐姓男子，徐男隨口胡謅一組身分證字號後，轉身就拔腿狂奔，員警同時間立即跑步追緝，過程中還呼喊路旁民眾幫忙攔下，經追逐了約八百公尺後，這時一位熱心民眾，騎著重型機車，追上徐男，並將他碰倒，再起身後，被隨後趕到的員警一把抓住。

幫忙員警碰倒徐男的民眾，自己也連車帶人倒在地上，員警忙著制伏徐男，連忙問見義勇為的民眾有沒有受傷，並連聲向他道謝，該名民眾表示沒事，並不願居功，隨即就離去。

員警發現21歲的徐男為桃園地院發布之通緝犯，並要徐男自招有無不法情事，徐男見大勢已去，自招身上有一包毒品咖啡包，警方訊後，依通緝、毒品等案將徐男移送法辦。

內新派出所所長張世杰表示，本案能順利查獲，特別要感謝見義勇為熱心路人，警力有限、民力無窮、警民合作、共創平安家園。

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(中時 )