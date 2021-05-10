金管會宣布可轉換公司債承銷新政策，中信金(2891)旗下中信證券預估，未來市場上近8成可轉換公司債案件將改採競價拍賣方式，若以去(2020年)年市場總承銷金額約新臺幣700億元計算，競拍市場規模將達新臺幣560億元。

金管會宣布，今(10)日起除無擔保轉換公司之承銷金額達新臺幣20億元或發行時轉換溢價率超過105%者之外，其他可轉債須採競價拍賣方式辦理，讓承銷制度更趨公平，保障投資人權益。

據統計，今年截至4月底已有4檔可轉債競拍完成，其中，中信證券主辦的越南PVC皮革大廠富林-KY(13411)獲投資人認同，得標均價115元，再創KY公司新紀錄。未來各家券商配合主管機關政策，市場將有更多優質的可轉債案件採用競拍方式承銷，讓投資人可公平參與，促進資本市場健全發展。

去年市場上可轉債競拍總承銷金額為新臺幣177.5億元、承銷案件數25件、KY公司案件數5件，中信證券這3項指標的占比均為市場第一，且承銷金額市占近3成；其中承銷新臺幣20億元的新唐一(49191)為去年發行金額最高之可轉債，泰金一KY(66291)去年創下最高超額認購倍數達5.1倍、得標均價亦創當時KY公司新高，而承銷永冠三KY(15893)更是KY公司中總募資金額最高。

(時報資訊)