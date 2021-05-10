白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周日表示，當呼吸道疾病變得更為普遍時，人們或許會決定在某些季節戴上口罩。

佛奇在接受媒體訪問時表示，我認為人們已經習慣了要戴口罩的事實，如果各位看一下口罩減少呼吸系統疾病的數據，今年我們實際上並沒有流感季節，而這僅僅是因為人們為了預防新冠狀病毒，而做好了各種公共衛生的事。

他表示，由此可以想像，從現在開始的一年或兩年、或更長時間裡，在某些季節性的期間，當人們患有呼吸道傳播的病毒時，如流行性感冒，或許可能會選擇戴上口罩，以減少病毒傳播的可能性。

基於美國加速接種疫苖與疫情持續降溫，不到一個月前，拜登政府已經宣布放寬室外配戴口罩的聯邦公衛指導。根據美國疾病預防與管控中心（CDC）出具的數據，截至上周六，美國已有超過45%的人口至少接種過一次新冠肺炎疫苗，其中33.9%的人已經完成疫苖接種。

(時報資訊)