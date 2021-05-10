永捷(4714)4月營收為6,511.9萬元，創下去年3月以來新高，月增率28.17%，年增率543.79%。永捷指出，化工業已走出疫情影響正逐步復甦中，除既有客戶訂單回穩外，配合客戶開發的新型環保PU材料也陸續挹注營運成長，並持續開發新客戶，目前已通過國內某化工大廠認證開始交貨，也與歐系化工廠客戶進行合作洽談，增添公司成長動能。

三星、華為陸續推出摺疊式手機，永捷HC材料不斷調整配方提升產品規格，並在製程參數逐漸穩定下，搭配客戶驗證時程相當順利，隨著各家品牌摺疊手機陸續開發量產及5G手機換機潮帶動下，下半年將有機會導入量產並獲得客戶採用。

化工原物料今年初以來陸續漲價，客戶需求暢旺帶動下，也逐步反映在報價上做調漲，永捷今年擬新增反應槽設備，預計可以增加三成出貨量，提升公司產能，也持續招募新血提升公司產能及研發能力，在既有設備產能稼動率提升以及生產效率提高下，將有助毛利率表現，預估今年營運將逐季成長。

(時報資訊)