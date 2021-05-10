台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨(2012)4月營收9.5億元，創歷史新高；公司指目前出貨持續暢旺，對第二、第三季營運展望持續樂觀。

春雨今（10）日公告4月自結合併營收為9.5億元，較去年同期成長46%，創歷史新高。2021年1-4月自結合併營收為32.7億元，較去年同期增加26.3%。

春雨表示，中國大陸疫後擴大內需政策逐步發酵，鋼材消費持續增加，為環保所採取的限產政策將會限制鋼品供給；歐美後疫情的經濟振興計畫、基礎建設等，讓鋼鐵需求及續航力大大提高，隨著第一季接單大幅成長，第二季出貨開始湧現，台灣、大陸及印尼三大生產基地線材扣件出貨持續暢旺，加上4月轉投資的春日機械的出貨金額較上月成長約1倍，帶動春雨4月份合併營收創歷史新高。

春雨進一步指出，世界鋼鐵協會今年4月調高2021年鋼鐵需求，由預估成長4.1%提高至5.8%。鋼鐵需求增加，供給減少，勢必能推動鋼鐵價格。公司已取得足夠的料源，因此這一波訂單增加，能夠有足夠的原料可生產，目前春雨訂單能見度可達第三季，公司樂觀看待第二、三季營運表現。

(時報資訊)