IA及電動車出貨持續創高，且NB及資料庫中心電源需求平穩，台達電(2308)4月合併營業收入為264.39億元，年成長13.5%，為歷年同期新高，台達電董事長海英俊表示，第2季看起來還不錯，會比第1季好，第3季看起來也還可以，有機會跟往年差不多，逐季走高到第3季。

3月合併營收創高的台達電4月合併營收未受電子供應鏈缺料衝擊維持在高檔，台達電4月合併營收為264.39億元，月減2.2%，但年成長13.5%，為歷年同期新高，累計1到4月合併營業收入為989.24億元，年成長25.3%。

美國總統拜登推出逾2兆美元基礎建設方案，讓近幾年深耕電動車、IA及節能相關領域的台達電受惠，海英俊表示，美國新基建包括充電樁、5G、半導體及替代能源等，且拜登總統重回巴黎協議，台達電可以做的產品很多，除了充電樁等，半導體廠UPS、IA(自動化設備)及綠色能源的PV Inverter等，且為了碳中和，電動車發展將會加速，這些可望為台達電帶來蠻多的商機。

全球各大品牌車廠積極推出電動車搶市，由於主要品牌車廠均是台達電客戶，目前電動車在手案子有10多個，且未來2到3年的訂單都已看到，出貨量持續上升，加上各國廣建電動椿，也讓台達電在電動樁生意大好，台達電除在台灣與北基合作，亦與其他地區政府及車廠合作，海英俊表示，希望電動車業務能在1到2年內損益兩平。

展望第2季，海英俊表示，現在看第2季還不錯，可望延續第1季成長，今年可望如往年趨勢，第2季比第1季成長、第3季比第2季成長，第4季則會下滑；就產品來看，NB及伺服器相關電源因遠距生活及遊戲機等還不錯，電動車現在的訂單是2到3年前給的，趨勢很清楚會成長，IA不僅在大陸，隨著歐美PMI回升也有成長，通訊在資料庫中心部分亦有成長。

近期原物料及零組件價格飆漲，不過對台達電毛利率影響不大，台達電執行長鄭平表示，公司購料都是長期合約，去年客戶給的訂單預估，我們都有備料，價格變動不多，如果是臨時急單調料就會有些影響，整體來說影響不大。

(時報資訊)