法國財政部長Bruno Le Maire周一指出，法國經濟到2022年上半將回復到疫情前的水準，並重申了2021年法國5%的經濟成長目標。
Le Maire對法國媒體表示，「第一季得以恢復經濟成長，我認為在2021年我們會有個強勁成長」。
在目前1000億歐元(約1220億美元)的經濟刺激方案上，財政部長排除了再推出第二個刺激方案的可能。
法國總統馬克宏(Macron)上周指出，在第二個復甦期間將看見投資加速；該言論引發了媒體和經濟學家對於第二輪經濟刺激計畫的猜測。
(時報資訊)
法國財政部長Bruno Le Maire周一指出，法國經濟到2022年上半將回復到疫情前的水準，並重申了2021年法國5%的經濟成長目標。
Le Maire對法國媒體表示，「第一季得以恢復經濟成長，我認為在2021年我們會有個強勁成長」。
在目前1000億歐元(約1220億美元)的經濟刺激方案上，財政部長排除了再推出第二個刺激方案的可能。
法國總統馬克宏(Macron)上周指出，在第二個復甦期間將看見投資加速；該言論引發了媒體和經濟學家對於第二輪經濟刺激計畫的猜測。
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