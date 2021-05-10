汎德永業(2247)2021年第一季受惠新車大量到港，銷售力道強勁，並達到三率三升，稅後淨利比去年同期成長2倍，EPS為3.46元。

汎德永業2021年第一季合併營收103.1億元，營業利益3.5億元，稅後淨利2.8億元，年增率分別為27.12%、168.33%、200.65%，每股稅後盈餘（EPS）3.46元。

汎德永業2021年第一季旗下兩大業務，汽車銷售與維修保養維持穩健成長，分別有29.16%與11.51%雙位數的年增長表現，毛利率、營益率、淨利率同步走升，獲利成長幅度遠高於營收的增幅。

汎德永業表示，第一季在新車銷售部份，BMW與Porsche未受到全球車用晶片缺貨問題影響，進口車配額供應穩定，新車供貨無虞，長年熱賣車款，如BMW X系列休旅車、Porsche 休旅車Cayenne Coupe、Macan等，持續繳出亮眼銷售成績；維修保養業務年增幅度表現優於往常，主要原因為BMW與Porsche在台銷售已累積相當數量，加上多個新據點陸續啟用。

汎德永業公告2021年4月合併營收40.7億元，受惠於正2021年式新車陸續到港，營收較3月增加5.59%，較去年同期增加30.89%；累計1-4月合併營收143.9億元，年增率達28.16%，優於國內新車市場銷售表現。

汎德永業進一步表示，電動車世代已然展開，公司持續引進多款電動車車款，全力搶攻電動車市場，Porsche旗下Taycan全系列車款收單十分熱絡，Taycan入門車型則預計6月正式抵台交車，將挹注第二季營運。此外，全新BMW iX純電休旅、i4電動4門跑車啟動預購，預計第四季正式抵台，預期將有新一波的交車熱潮，再添營運成長動能。

(時報資訊)