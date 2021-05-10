看好台南將複製新竹科學城模式，加上台南底蘊原本就佳，投資台南的資金仍然不斷湧入，導致住房剛性需求也倍增，市區更是一地難求，而隨著營建成本仍不斷上漲，新案的開價也不斷地提高，上曜(1316)台南九份子輕豪宅建案擬於下半年推出，每坪開價將向上調整為28~36萬元，預計總銷超過55億元。

由於上曜產品定位是以重視居住品質的自住客為主，受央行選擇性信用打房影響層面較小，公司目前手上餘屋去化相當順利，成交價格也水漲船高，有信心在今年可以完全去化，預售案「梅菲爾」銷售率已將近八成，今年有信心可以完銷，目前工程進度已封頂，下半年開始交屋。

上曜公告4月營收為1.1億元，月增率57%，隨著餘屋不斷去化與「湖美帝璟」和「梅菲爾」第四季開始交屋，業績展望樂觀。法人指出，上曜建設目前手中土地庫存約8,700坪，可興建坪數約11萬5,000坪，若以台南房價目前持續上漲元估計，總銷金額將近300億元，未來五年業績無虞。

(時報資訊)