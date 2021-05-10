隨著2025年台灣即將邁入超高齡化社會，屆時65歲以上人口，將佔全台總人口比例達20%，加上近期全球受到新冠肺炎疫情影響，大健康產業備受關注。根據1111人力銀行根據調查顯示，去年度每位醫事相關科系的畢業生，初入職場時，平均有5個工作機會可供選擇，顯示醫療產業發展蓬勃，隨著人力需求持續上揚。而近期，以培育醫事人才見長的慈濟科技大學、美和科技大學，先後替校內護理系學子舉辦加冠典禮，總計共上千名新血，即將投入醫療產業第1線。

加冠典禮是護理相關學校，替即將投身業界的學子所舉行的授帽儀式。用意除了提高職業意識，也代表典禮過後，將正式投身護理專業領域。而近年因各醫院護理師不再硬性規定配戴護士帽，因此典禮上的授帽環節，更具象徵性。

慈濟科技大學舉辦第30屆加冠典禮，共406位護理系二年級學生（四技130人、五專276人）齊聲宣誓「發揮護理專業的服務熱誠，宏揚人傷我痛的慈濟精神」，慎重程度相當於護生的成年禮。

更透過網路直播，讓上千名無法到場觀禮的家人，同步見證子女加冠的這一刻。典禮現場除了有該校2019年首招的新住民子女專班（28人），以及60位「男」丁格爾，另外還有9位外籍生，分別來自馬來西亞、泰國、香港。

越南籍新住民第2代的柯欣潔表示，加冠就是承擔責任，不能再事事依賴師長和父母。即將踏入臨床第1線，欣潔視壓力為助力，相信「愈挫愈勇」才能快速提升實力。來自泰北清邁的王欣翠，因家境清寒不得不先工作籌錢，才有難得機會來台求學。已加倍練習護理技術的王欣翠表示，趁臨床實習向學長學姐多學習，當個有責任感的護理師。

慈濟科大校長羅文瑞勉勵學子，踏入臨床一定會遇到困難，也是面對自己能力不足之處。千萬別一蹶不振，只要勇敢克服就是往前進了一大步。尤其，醫療創新飛速發展，更要努力學習，「成為讓人心安、需要的人」。護理系主任張紀萍表示，新冠疫情蔓延至今，護理人員始終堅守在第一線。其實，聞聲拔苦並不輕鬆，也不容易，鼓勵即將實習的護理系學生，即使跌倒後，也要勇敢站起來。

美和科技大學日前舉辦護理師加護典禮，現場549名護理系學生，替醫療產業注入新血。（圖/美和科大提供）

位於屏東的美和科技大學，同樣於5月初舉辦護理系學生加冠典禮，總計加冠護生549人，其中，男生有71人、女生有478人。典禮中師長為護生戴上護師帽，象徵護生專業職責與使命的傳承。戴上護師帽，是祝福也是期許，激勵著護生積極學習，以愛心及耐心，去照料傷病。

特別的是，在這一批加冠生中，其中有1位夜四技的倪同學，從中原大學數學系畢業，目前於中原大學就職中，她以半工半讀方式求學，特別請假參加加冠典禮，因為夢想擁有1張可以照顧自己和家人一輩子的護理師專業證照，積極學習護理知能，讓自己可以照顧罹患慢性病的家人。

美和科大校長翁順祥期許學子，即將進入臨床實習的學生能瞭解己身所肩負的神聖使命和責任，並能肯定生命價值和珍愛生命，讓護理專業服務精神得以傳承。並提醒同學，未來進入業界服務後，要視病猶親，使病患獲得最專業妥適的照顧。與病人及家屬要能有良好的溝通。用最專業的知識與技能來解答病人的問題。

(中時新聞網)