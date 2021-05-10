國立中山大學公費學士後醫學系將在仁武校區打造24公頃校舍，規劃建置AI醫學、智慧建康及生態休憩三大園區。其中，醫學教學大樓預計7月動工、2023年9月完工。醫學研究大樓、解剖實驗大樓及教職員生宿舍與餐廳等校舍預計5年內完工。

該校區未來將提供學士後醫學系、精準醫學研究所、生技醫藥研究所、醫學科技研究所、生物醫學研究所的研究空間，視需求再逐步增設醫學相關系所，除可望成為大高雄地區第一所國立醫學院外，更能結合校內既有材料、電機等科系之研究能量，培育「醫學科學家」，培育跨領域醫學人才。

中山大學仁武校區2020年12月已完成24公頃整地作業，包含基地高程調整、滯洪池排水設施置、樹木清疏與植草綠化等。醫學教學大樓規劃為地下1樓、地上6樓建築，占地3160坪，由校友捐贈2億元興建，相關規劃設計經4次審查會議，5月即將定案。為使工程順利執行，已多次請高雄市政府協助辦理環評變更差異分析、基地西側排水銜接改善、污水下水道設置、都市計畫審議等各項審查，目前正申請建築執照中。

醫學研究大樓與大愛樓（解剖實驗大樓）為地下1樓、地上7樓建築，占地4800坪，3月已召開空間需求會議，預定5月中旬召開大愛樓基本設計審查，相關經費也獲得多名中山校友簽署捐贈意願書，預計2025年前四棟校舍將陸續建設完成。

校長鄭英耀表示，仁武校區完工後，中山大學理工海文管社領域的優勢將擴展至醫學領域，朝AI人工智慧的遠距醫療、經濟醫療、生態圈醫療、精準及預防醫療等方向發展，培育未來智慧醫療人才，平衡區域醫療落差，並帶動大高雄地區及南臺灣醫療產業鏈發展。

(中時 )