德國工商總會駐外分會（AHK）今天公布德商營運調查，針對台灣調查的結果顯示，62.8％亦即近三分之二的德商預測業績將在未來的12個月內成長，沒有德商認為業績將下跌，也沒有德商打算裁員，反而有44.2％的德商預計徵才，多數的德商認為經濟狀況將在2021年下半年好轉。

AHK今年3月17日至4月9日間對全球92個國家中的140個分會進行一項德商營運調查，今天公布的調查結果，與德國經濟辦事處今年2月出版的「德商在台商業信心調查報告」吻合。

關於台灣未來12個月的整體經濟表現，調查結果顯示，有高達74.5％的德商看好台灣經濟前景，與2月的調查相比，大幅成長11.2個百分點，顯示德商對台灣經濟復甦極為樂觀。

不過調查中也顯示，德商在台營運仍存在些許挑戰，有48.8％的德商面臨需求減少，34.9％的德商認為台灣存在貿易壁壘，受政治與經濟體系以及匯率影響的德商則各佔25.6％。

新冠肺炎疫情衍生的各種禁令也衝擊著德商，有68.3％的德商表示旅遊禁令是影響其商業營運的最大因素，較年初的調查高出26.7個百分點，顯示逐步放寬旅遊禁令對振興經濟的重要性。此外，不穩定的供應鏈以及展覽及活動的取消則分別衝擊51.2％與36.6％的德商。

儘管受疫情衝擊，德商仍然對其在台灣之投資充滿信心，僅有2.3％的德商會減少在台投資，32.6％的德商則預計增加投資。41.5％的德商認為經濟狀況將在2021年下半年好轉，22％的德商更是預測無須等到下半年，2021上半年便能看到經濟復甦。

(中時 )