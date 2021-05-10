在一般人心目中，醫療業是艱難又辛苦，但就是在這樣的環境，反而有不少良心醫院更加體恤員工。就像馬偕醫院為了慰勞員工辛勞，不僅提供各式獎金，更設立3天旅遊假，不僅能安心遊玩，還能得到醫院補助9000元至11000元不等，等於公司提供薪水，還幫你付出遊費用。

另外包括三節獎金、生日禮金、生育補助樣樣齊，又因醫療業是全年無休的行業，若是前線醫療人員在颱風天出勤上班，事後可獲得1.5倍時間的補休，讓員工盡情休息，可說是醫界的幸福企業。

身為醫界一級幸福企業的，不只馬偕。永和在地人的好朋友-永和耕莘醫院成立逾半世紀，這間有感情的在地醫院不只將病患視如己出，更是親自把關員工健康。健康檢查部分，不但提供有關於低劑量的肺部CT檢查，還有包括心臟鈣化等全面性檢查。也好在永和耕莘醫院這高規格員工健檢，即時檢測出2位員工，罹患肺腺癌初期，及時發現也挽救員工一命。

永和耕莘愛屋及烏，就連員工眷屬都能受惠。不僅親屬看診有優惠，身為新手爸媽的員工更是省下不少育兒費。帶小朋友上專屬幼兒園，月費再加註冊費最高才1萬4000元，整整比一般幼兒園便宜3到4成，幫爸媽減少開銷，不用考慮留職停薪顧小孩，這項政策也大大降低永和耕莘醫院離職率。

此外，因為永和耕莘是天主教醫院，因此聖誕節時，員工不只能跟著放假，還有非常優渥節日獎金，讓員工可以享受到教會醫院不同氛圍。從員工延伸到眷屬，永和耕莘將員工當成自家人，這樣博愛精神，更在當地博得好名聲，成為在地人顧身體的最佳後盾。

(中時新聞網)