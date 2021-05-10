鑽全因宅經濟發酵及美國房市景氣熱絡，氣動釘槍、車用工具及自行車鋁鎂前叉壓鑄零件訂單大增，第一季雖因新台幣兌美元匯率升值而認列3、4百萬元匯損，EPS仍回升至1.06元。4月合併營收達3.36億元，創同期次高；前4月合併營收攀升至14.49億元，創同期新高。

鑽全10日董事會承認第一季財報，第一季合併營收11.13億元，營業毛利2.78億元、營業利益1.85億元，匯損雖認列3、4百萬元卻比原先預期少，稅前淨利1.84億元、本期淨利1.47億元，EPS從去年0.91元回升至1.06元。

鑽全4月合併營收3.36億元，年成長32.52％；前4月合併營收14.49億元，年增幅28.79％。鑽全指出，鑽全4月部分產品因船期及缺貨櫃，遞延至5月出貨。建築業用的部分氣動釘槍目前下單，交期長達半年以上，要11、12月才能出貨；自行車前叉零件也因客戶需求強勁，鑽全24小時生產，受限於產能，鑽全雖不擴廠，但今年計畫添購設備，增加生產產能；至於車用工具交期三個月。

(工商 )