六福4月合併營收達1.25億元，月增38.9％，年增2.5倍。六福表示，關西六福莊與六福村主題遊樂園共同舉辦的「動物派對」熱鬧開跑，4月逢清明連假挹注，六福村遊園人數超過預期，關西六福莊迎接「水豚」，推出「福豚主題房」及「福豚互動體驗」掀話題，帶動清明連假住房率高達9成以上。

展望後市，六福表示，第二季「動物派對」開趴， 各式寓教於樂的動物主題活動深受親子客喜愛，持續的好天氣也為六福村帶來穩定遊園人潮，關西六福莊超萌「福豚主題房」也持續席捲全台，促勞動節連假住房近乎滿房。

台北六福萬怡酒店則搭配館內餐廳合推高CP值住房專案，也與景區飯店合作聯賣住房專案，串連全台，打造北台灣旅遊門戶，促清明連假住房率達7-8成，週末也有6成表現，敘日全日餐廳4月推出「捕獲肉食系」，以高級肉品料理無限量供應為主題，再搭配上超優惠的優惠活動，刺激平假日用餐人潮皆明顯增加。

跳脫價格戰，台北六福萬怡酒店充分發揮南港在地特色與四鐵共構的交通優勢，推出三大結合戶外與探索生態，以深度旅遊為主的系列住房專案，成功帶動周末住房率約6成，平日2-3成左右。敘日全日餐廳轉型全自助後，用餐人潮逐步成長，除了母親節外，接下來還有端午節、謝師宴等檔期持續挹注。

唯近期北部疫情出現緊張訊息，六福旅遊集團期下各單位嚴格落實各項防疫工作，全面加強殺菌及消毒作業，旗下各餐廳全面執行實聯制，為民眾安全把關，面對大環境變化，集團將以審慎態度，因應市場即時應變，持續穩健經營。

(中時 )