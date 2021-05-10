水湳轉運中心定位為大台中交通轉運核心，將提供貼心且舒適交通轉乘服務。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台北轉運站共有46個月台及2席備用月台，台中市議會交通地政委員會召集人楊正中10日說，台中市水湳轉運中心國道客運月台42席及12席市區公車，未來可能供不應求？市府交通局強調，中市同步規劃有4大轉運中心及3大轉運節點，水湳轉運站席位絕對足夠。

交通局規劃科葉瑋婷指出，水湳轉運中心設置國道客運月台42席、市區公車12席、汽車格600席、機車格1200席及自行車600席；市府積極爭取工程經費，希望2021年開工、2024年啟用。未來將與機場捷運共構轉乘，且為水湳經貿園區重要交通門戶。

楊正中說，歷經多次變更的水湳轉運中心，國道客運由原78席減為42席；未來水湳經貿園區規劃有會展中心、綠美圖等重大建設，國道客運加上觀光路線現有規畫，無法因應未來中部7縣市，值得市府再進一步思考？至少需要80席方能滿足未來市場需求。

「他山之石可以攻錯」。市議員陳政顯表示，市府規畫轉運站未來定位要清楚，是要朝長程國道客運、觀光轉運等規畫，要有30、50年的超前部署，避免「穿衣服、改衣服」延誤工期進行；硬體發包後，OT廠商要儘速敲定，以免出現興建與未來經營方向相背離情形。

市府強調，中市規畫有台中、豐原、烏日及水湳4大轉運中心，及沙鹿、大甲、霧峰等3個轉運節點，提供貼心且舒適的交通轉乘服務，水湳轉運中心的42席絕對足夠；目前正做最後細部設計，預期年底就會動工，2024年完工啟用。日勝生及統一集團在日前座談會中都積極洽詢。

(中時 )