國旅受市場加持，雲品國際2021年第一季合併營收為新台幣5.08億元、稅後淨利2,760萬元、每股稅後盈餘(EPS) 0.37元，年增273％。雲品表示，在宴會事業的營運上，2020年因疫情延後的訂單也紛紛回籠，期待未來宴會業績有望回穩與成長，在本土疫情仍有不確定性的情況之下，雲品將持續關注國內疫情動態。

另外，雲品4月合併營收為新台幣1.29億元，與去年同期相比成長139％，1月至4月累積合併營收6.37億，年增15％。雲品表示，4月初的清明兒童連假住房暢旺，在這段連假期間雲品溫泉酒店平均住房更達90％以上，加上君品酒店透過客房實境遊戲帶動住房，館內外的宴會廳與君品Collection在周末假日也近客滿，雲品國際以多種專案齊下的策略瞄準不同客群，使第一季的整體平均住房率將逐漸回穩。

雲品對第二季保持審慎樂觀的觀點，隨著全球新冠疫苗施打率的普及，以及防疫政策效果對營運所帶來的正面助益，在疫情與全球產經逐漸趨於穩定的前提下，有助雲品未來營運逐步回溫。未來雲品也更將關注於環境永續發展，除了推動淨潭、減塑、減廢之外，更透過食材溯源減少飲食碳足跡，在發展觀光之餘能夠為環境盡一份心力。

(中時 )