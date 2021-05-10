金馬影后謝盈萱熱心公益、關懷弱勢，時值一年一度的5／17「國際不再恐同日」，他特別應「愛最大慈善光協會」與「台灣伴侶權益推動聯盟」之邀，錄製「同恐不再 反歧視救助計畫」（FEAR NO MORE）公益影片，剛好台灣與澳門的跨國同婚在此時通過，平時關注也響應跨國同婚的謝盈萱格外開心，但也大聲點出：「同婚通過後，歧視仍無所不在，如何建立一個沒有歧視和霸凌的社會，要靠我們一起努力！」

此外，她應邀訪問跨性別者、HIV帶原者、同志輔導員等，傾聽許多被霸凌的個例，謝盈萱驚訝發現，雖然同婚法通過了，但同志仍遭遇許多不平等的待遇，「尤其，原本以為知識水平、高學歷，以及自認為可以比較開放的場域，以為他的職業可讓他同理很多事情，可是並沒有，這是讓我Shock比較大的地方！」表示社會開放速度不等同平權教化速度，尤其跟職業別和教育水平也無對等關係，呼籲推動反歧視、反霸凌刻不容緩！

被問及成長過程中，是否自己或身邊朋友曾被霸凌？謝盈萱說當時不知道，是長大之後回想，才發現小朋友的言語玩笑或排擠，就是一種霸凌，她又回想起，「我有一個要好的朋友，會扮裝打扮，後來他去營隊唸故事書給小朋友聽，就有些家長會在意。」謝盈萱表示，一直以為現代社會，大家觀念不一樣了，但關於性別議題大家還是很多不瞭解的地方，呼籲要大力去推動。「我能做的，是把他喜歡做的事情，視為日常的。我們要開始學習，不管什麼性別、特徵或關係，都要認真、正常的看待。」

至於是否參加過同志婚禮？她說有對女同好友，同婚一過馬上結婚，快到害她來不及參加，「但平時也是看著她們相處曬恩愛，還刺激到我這單身女子，哈哈哈。」她並說：「愛一個人的神情，都沒有不一樣，愛上一個人那種心動、感覺都是一樣的！」又幽默說：「羨慕她們衣服可以一直互穿。」但謝盈萱也表示，同婚過後，仍有許多同志不敢出櫃或結婚，或許也擔憂被歧視，揹負很大的心理壓力，她分享最近看到一個YouTuber向父母出櫃的影片，看到父母的接納和鼓勵很感動，「希望未來的社會，小孩不用對父母出櫃，而是一開始就知道。」

謝盈萱曾以探討同志議題的電影《誰先愛上他的》封后，也在舞台劇飾演有女性特質的男性角色，被問會不會技癢挑戰同志角色？謝盈萱表示，「看是什麼樣的角色，以及搭配的對手演員。」又被問及若有機會，會想和誰演一對？她不假思索秒回「潔西卡崔絲坦」，至於為什麼？影后謝盈萱表示：「我愛慕她的表演，她有種知性的性感，而且，非常溫暖！」

(中時 )