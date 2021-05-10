迎接疫後內需噴發商機，興櫃股乾杯加速對岸展店，中國大陸事業「乾杯寶安壹方城店」已於5月正式開幕，緊接著老乾杯南西店、上海老乾杯國金IFC店、深圳老乾杯華僑城店也將於上半年完成展店，為集團注入強勁成長動能，後市看好。

乾杯4月自結合併營收2.49億元，較去年同期1.69億元成長47.59％，累計1月至4月自結合併營收10.58億元，較去年同期7.09億元，年增49.23％，雙創歷史同期新高。儘管4月份為傳統餐飲淡季，台灣事業受惠連續假期，餐廳業績穩健成長，加上外販B2B事業、自有電商平台乾杯超市等表現亮眼，使營收較去年同期提升，展現集團實力。

緊接著進入5月，看好母親節聚餐商機，旗下乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、和牛47、黑毛屋本家、黑毛屋、乾杯超市六大品牌，皆推出母親節活動，全方位滿足母親節過節需求，將反映在營收表現上。

乾杯表示，4月國人仍無法出國消費，持續助長餐飲內需市場，加上月初逢清明連續假期、月底又逢五一勞動連假，聚餐需求攀升，旗下海內外餐廳事業均表現亮眼。而去(109)年同期因疫情影響，比較基期低，故年增率明顯躍升，若較前(108)年４月合併營收2.37億元，仍成長5.16％，顯示營運體質更優於以往水準，單月及累積皆創歷史同期新高，第二季營收表現可期。

(中時 )