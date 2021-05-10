漢來美食(1268)今（10）日公告4月營收，單月營收為2.87億元，創歷史同期新高，月減0.3%、年增151.8%，累計前4月營收為13.14億元，年增37.9%，亦改寫歷史同期新高。

展望第二季，因店數較去年同期成長，加上五月母親節檔期帶動聚餐商機，漢來美食旗下各餐飲品牌維持強勢營運動能，法人預期第二季仍可望有雙位數成長。

漢來美食4月業績創高，主要受惠於去年下半展店效益，由於台北世貿名人坊、桃園上菜片皮鴨專賣店及高雄夢時代漢來上海湯包、安那居等新店業績表現均超越預期，加上新成立的電商部門亦逐漸步上營運軌道，搭配年節禮品的推波，使得今年首季交出一張不錯的成績單。

今年下半，漢來美食位在高雄漢來大飯店的3個西餐品牌餐廳將進行大規模改裝，預計7月中旬以前，11樓原池畔餐廳即可完成亮麗變身，以嶄新餐酒館型態呈現。45樓牛排館及鐵板燒餐廳則將於7月份進入封館改裝工程，預計於10月完成改裝，這將是這兩家餐廳近10年來最大規模的改造。

(工商 )