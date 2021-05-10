台股開低在平盤下震盪收小跌，新台幣延續升勢，盤中連闖27.9元及27.8元二關，最高來到27.74元，上演股匯不同調，午後升幅雖略見收斂，但終場仍收在27.816元兌1美元，創近24年新高，升值9.2分、為半個月來單日最大漲幅，台北外匯經紀公司成交量10.56億美元。

外匯交易員指出，雖然美股因美國非農就業數據表現不佳的激勵，各大指數齊漲，但台股卻受到MSCI預期降權重的影響，開低震盪整理，最後小跌49點。反觀新台幣升勢延續，儘管外資站在賣方，卻僅小幅賣超台股新台幣25億元，且資金並未匯出，加上出口商進場拋匯下，盤中一度勁揚1.52角，午後進口商及散戶順勢撿便宜買匯後，回到27.8元價位。

外匯交易員認為，目前有多國的疫情又趨於嚴峻，但美英疫苗加速接種，有助未來經濟仍可望朝向復甦軌道，及最新美國非農就業數據不佳，市場解讀升息時程將不會提前，有利股市資金動能不減，外資沒有撤離的理由，且台股最近一波回檔整理，提供相對有利的進場機會，短線若外資偏匯入不變，新台幣可能續向27.5元靠近。

(工商 )