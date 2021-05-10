圓點奈米（6797）繼去年EPS以32.58元，高居興櫃公司之冠後，受惠新冠疫情持續，今年業績表現持續亮麗，自結4月營收1.2億元，年增128％；累計1-4月營收8.9億元，年成長719％。

圓點表示，隨著國際知名度打開，今年將積極推出新產品，拓展更廣大的核酸檢測市場。

儀器設備方面，今、明兩年將推出全新的核酸萃取儀器，除全新設計的高／中通量儀器外，也有專為科學研究單位所設計的設備儀器，蓄勢攻向科學研究市場，產品線更加齊全。

試劑方面，法醫檢測試劑、植物（葉類樣本不需研磨）與游離核酸（cfDNA）檢測試劑等，預計將於今年下半年上市，其中法醫檢測試劑已成功從骸骨、菸蒂、口香糖、織品血跡等萃取難度較高的樣本中萃取出核酸，將是刑事案件偵破的重要技術手段之一。

全球新冠肺炎疫情數度攀上高峰，多國防疫措施從前期的大量檢測，陸續改為強制隔離，然而各國疫苗的採購預算壓縮檢測產品採購空間，核酸檢測需求暫緩，因此圓點奈米4月營收相較去年下半年以來的表現出現落差，但仍較去年同期大幅成長。

圓點表示，新冠肺炎疫情短期內仍看不到盡頭，該公司的核酸萃取產品在過去一年得到國際肯定，已成功躍上全球許多知名客戶的採購名單，檢測需求仍然強勁的情況下，公司營收將可保持穩定表現。

(工商 )