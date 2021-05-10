婦產科主治醫師林榆珊表示，經常憋尿易有泌尿道感染，建議大家不要憋尿。(圖/截取自youtube)

隨著國旅興起，外出旅遊的人越來越多，不過出遠門難免會遇到找廁所的窘境，許多人索性直接憋尿，但這樣恐怕會造成尿道炎、膀胱炎等疾病。因此，有業者推出一穿即解決便溺問題的「安親活力褲」，讓你上山下海不再為找廁所而壞了興致！

上廁所是生理需求，硬憋著不排泄絕對會生病。婦產科主治醫師林榆珊表示，

若是經常憋尿容易造成泌尿道感染，因此建議大家不要憋，盡量有辦法就上廁所。但遇到沒有廁所時該怎麼辦？有位媽媽表示，生產過後容易有漏尿問題，通常打個噴嚏就會發生，因此現在很怕長途旅行，深怕找不到廁所。另外，現在登山活動正夯，熱愛戶外運動的女生表示，平時熱愛爬山，山上有廁所但都很髒，所以能憋就憋，市面上若是有設計方便在戶外上廁所的產品，會感到很有興趣。

專案經理蕭敦元表示，吸水速度快，可儲存2-3次的尿量。(圖/截取自youtube)

「安親活力褲」是針對無力控制，或是無法即時上廁所的情況所設計，專案經理蕭敦元表示，安心活力褲使用全新技術，芯體的薄度只有0.2公分，不會感覺到悶熱，長時間走動也沒有異物感；而且吸水速度快，可以儲存2-3次的尿量，卻可以維持表面乾爽；另外，有添加抑菌分子，可抑菌、除臭，就算進入人群也不會覺得尷尬。

安心活力褲的芯體薄度只有0.2公分，不會感覺到悶熱，長時間走動也沒有異物感。(圖/截取自youtube)

一般人對於這類商品，都會有「很難穿」、「很難脫」的印象，但安心活力褲有特別加壓腰圍，可以使褲子更緊密、符合身形，而且整排側邊封口也不易撕破，穿脫更容易，外面再穿上褲子也不會有「大屁股」，大大降低不適感。

現在只要穿著小小一件，就能大大減少外出困擾，還能夠玩得安心又盡興，想必這會造福無法即時便溺及無法控制的人，這絕對是一大福音！

(中時新聞網)