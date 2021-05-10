受惠清明連假與母親節提前慶祝，帶動出遊人潮與家庭聚餐需求，瓦城泰統4月營收表現續報佳音，單月營收衝上4.03億，創下同期新高，年增70.64％，月增8.06％。瓦城去年積極擴大開發外帶外送、「wa10瓦城」會員服務及「安心餐廳」高標準防疫作為，持續深獲消費者信賴，追求顧客滿意與安心導向的管理策略，延續首季業績開紅盤，更可望在第2季加速展店後，接力挹注上半年再創佳績。

瓦城泰統2021年目標展店數突破雙位數，鎖定全台各地商圈，預計開出16家分店。緊接著旗下各個品牌，如「瓦城」、「大心」、「時時香」、「非常泰」等展店數將齊步推進，有望持續推升集團營收成長。

儘管疫情持續牽動國內市場環境波動，瓦城泰統表示，5月份「母親節檔期」的消費熱力，除再次拉抬整體來客數，集團亦持續於旺季提供優質的外帶服務，今年首次開放「wa10瓦城」LINE官方帳號的母親節套餐預訂服務，銷售突破百萬營業額，推升另一波營收成長高峰，帶動上半年營收續創新高。

(中時 )