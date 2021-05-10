高雄人口創10年新低。圖為假日駁二人潮。（柯宗緯攝）

高雄人口不斷流失，繼淪為「老三」後，根據最新數據顯示，截至4月底，高雄總人口數為276萬28人，預料5月底，將跌破276萬大關，創下10年新低紀錄。國民黨高市議員黃紹庭痛批，綠營執政20多年，只會喊口號。高市府回應，已訂定短、長期目標，盼透過產業結構改變、提供大量社宅，吸引民眾定居。

前市長韓國瑜時代喊出「北漂族」返鄉，一度讓高雄人口外移問題受到關注，但高雄為何留不住人？近日成為網友熱議話題，臉書粉專「高雄點」PO文提問網友「是什麼原因讓你離開高雄？」大多網友歸因於薪水低、空氣差、買不起房等原因。

高市議員黃紹庭直言，高雄這10年來，人口一直在下滑，跟產業一直不振有關係，無法創造就業率，所以人口當然一直外移，如此「不增反減」現象非常嚴重，相較於10年前的台中人口不斷往上走，這2、3年台南往上走，高雄明顯人口外移。

「民進黨在高雄市，完全是口號治國，完全看不到任何成效！」黃紹庭怒批，民進黨執政20年，高雄經濟由盛轉衰不爭是事實，主要在於招商引資沒亮眼成績，陳其邁就任迄今7個多月，沒有看他提出讓人耳目一新的招商引資案子。他呼籲，中央地方如今都是民進黨執政，綠營必須想辦法讓高雄築巢引鳳，吸引類似台積電這類型大企業進駐，帶動就業率及人口。

高市議員陳麗娜則認為，高雄一直在做舉債建設，社會福利也在做，但建設沒有轉換成經濟效益，以致高雄人口外流、年輕人不願在高雄就業的問題未能解決。「我們只知道做建設，卻不知道如何發展經濟，高雄的政策是不是有問題？錯誤的政策比貪汙更可怕！」

高市新聞局長董建宏坦言，從客觀指標上來看，不是只有高雄人口在減少，台北人口也在減少當中，這跟整體新的產業結構轉變有關；市長陳其邁上任後，積極推動產業轉型，他提出的四大訴求中，包括增加就業機會、產業轉型，都是帶動人口成長關鍵。

董建宏指出，短期方面策略，透過青年局與經發局媒合，讓來高雄讀書的孩子有就業機會，年輕學子對高雄這座城市熟悉，也擁有設計、5G AIoT等專業背景及能力，可以落地生根就業。

長期方面來看，董建宏認為，關鍵在於「居住」，高市府不是只有喊口號而已，不只提供就業機會，也讓居住的需求獲得滿足，例如在亞灣區提供8800戶社宅，以及在橋科、路竹蓋社宅，年輕人不需要負擔很高租金，未來存夠錢，就有能力買房子，人口自然會增加。

(中時 )